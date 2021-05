I vigili del fuoco dei comandi di Lucca, Pisa e Massa Carrara stanno intervenendo dalle ore 5.50 di questa mattina a Forte dei Marmi, Viale Italico, per un incendio che ha coinvolto uno stabilimento balneare. L'intervento è tuttora in corso e al momento non ci sono altre informazioni. Non si segnalano persone coinvolte e sul posto è presente anche personale dell'ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando di Lucca per le indagini del caso.