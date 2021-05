Incidente in Fi-Pi-Li tra Pontedera e Cascina, situazione sbloccata

Sbloccata la situazione in Fi-Pi-Li dopo un incidente avvenuto alle 15.30 circa tra gli svincoli di Pontedera Est e Pontedera Ovest in direzione mare. Il traffico è rimasto bloccato prima di Ponsacco direzione mare. Sono stati raggiunti fino a 4 km di coda. Non ci sarebbero feriti.

Il traffico ha subito difficoltà sempre lungo la Firenze-Pisa-Livorno già durante la mattinata, con il corteo di tir lumaca che ha fatto andata e ritorno il tratto tra le uscite di Santa Croce sull'Arno ed Empoli Centro.