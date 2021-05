La 'Serantini' diventa Istituto storico della Resistenza, soddisfazione di Nardini

“Un fatto di notevole rilievo che accresce l’importanza e l’autorevolezza dell’intero patrimonio culturale del territorio pisano e di tutta la Toscana”. Sono le parole con cui l’assessora all’istruzione e alle politiche della memoria della Regione Toscana Alessandra Nardini commenta la decisione del Consiglio Generale dell’Istituto Nazionale per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea “F. Parri” con cui il 21 maggio scorso ha accolto la richiesta della Biblioteca Franco Serantini di Pisa per il riconoscimento di "Ente Associato” all’Istituto Nazionale. “Ora – prosegue Nardini - anche Pisa e la sua provincia hanno un Istituto Storico della Resistenza e sono certa che la Biblioteca Serantini saprà svolgere nel migliore dei modi, come ha sempre fatto, i suoi compiti di ricerca, archivio, divulgazione e didattica sulla storia del Novecento. Rivolgo un sentito ringraziamento al presidente dell’Istituto Parri Paolo Pezzino e alla direzione della Biblioteca Serantini che assieme a socie e soci hanno operato con tenacia e dedizione per raggiungere questo risultato”.

“Colgo l’occasione – conclude l’assessora – per ribadire il mio impegno affinché la Regione Toscana prosegua il lavoro di valorizzazione e sostegno della rete degli Istituti storici della Resistenza toscani”.

Fonte: Regione Toscana