Ladri placcati dopo colpo in abitazione, due arresti ad Arena Metato

Avevano rubato un orologio Lorenz, due catenine d'oro, un braccialetto d'argento. Sono stati fermati in una villetta in zona Arena Metato, a San Giuliano Terme, a mezzogiorno di oggi. I due sono stati fermati dalla polizia dopo uno scontro, prima del quale un agente ha sparato un colpo in aria che non li ha fatti desistere.

Un 36enne e un 45enne dell'Est Europa, il primo classificato 'pericoloso' dall'Interpol per fatti avvenuti in patria, sono stati placcati. Il poliziotto si è procurato una contusione alla mano destra con prognosi di 5 giorni. Lussazione della spalla destra, in via di refertazione, anche per l’albanese 45enne.

I due sono finiti in arresto nella flagranza dei reati di furto aggravato in abitazione e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e su disposizione del PM di turno trasferiti nel carcere don Bosco di Pisa. La Polizia di Stato di Pisa ritiene di aver bloccato due pericolosi ladri seriali: da sottolineare che in zona negli ultimi giorni si sono registrati diversi furti in abitazione.