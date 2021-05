Omicidio Altopascio, ricoverato in psichiatria il marito arrestato

Si trova nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca di Lucca il 54enne arrestato per l'omicidio della moglie Maria Carmina, 51 anni, fatto avvenuto nella casa di Altopascio nella giornata di ieri.

L'interrogatorio da parte del pm sarebbe stato fatto slittare in base alle condizioni del fermato, Luigi Fontana. L'uomo è in stato confusionale al momento.

Ricordiamo che la donna è stata accoltellata e poco dopo il marito è stato visto dai vicini mentre usciva di casa con le mani insanguinate. Il 118 intervenuto con tempestività non ha potuto fare altro se non constatare la morte.

Ancora non sono note le cause della lite che avrebbe portato al tremendo fatto di sangue, per questo si attende l'interrogatorio.