Ponte sull’Orme, FdI-Centrodestra per Empoli: "Un anno di ritardo e di disagi"

“Sono mesi ormai che la più importante strada di comunicazione di Empoli, la SS67 Tosco-Romagnola, è strozzata dalla limitazione a senso unico alternato nel punto di attraversamento del ponte sull’Orme. Non tutti sanno però che impalcature e spartitraffico sul ponte stesso sono misure, non indicanti lavori in corso, ma di sicurezza necessarie per la tenuta della struttura, messa a rischio specie dal transito di mezzi pensanti. Nessun operaio è stato visto al lavoro in quel tratto, perché pare proprio che siamo ben lungi dal sistemare le cose” così i Consiglieri comunali Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese.

Su questo punto FdI ha rivolto specifici quesiti all’amministrazione comunale: “Abbiamo appreso (con sgarbo istituzionale di rispondere prima con un comunicato stampa che al Consiglio comunale) che non solo i lavori non sono iniziati, ma si è ancora nella fase della loro progettazione. Perdipiù, tale progettazione è stata affidata ad una società esterna, invece che ai nostri tecnici comunali, con tutte le implicazioni in termini di costi. I disagi per la circolazione saranno ancora lunghi: finita la progettazione, i lavori dovrebbero iniziare a fine 2021 o inizio 2022. Un anno di ritardo e di disagi, per un intervento che non si prospetta complesso.

Anche in quest’occasione non possiamo non rilevare il sentimento della popolazione, che si chiede ormai da tempo com’è possibile che la manutenzione delle opere pubbliche, quella che interessa soprattutto la sicurezza di tutti, debba procedere sempre in extremis, rincorrendo le varie situazioni di emergenza e senza un piano organizzato degli interventi strutturali da programmare”

Fonte: Fdi Centrodestra Empoli