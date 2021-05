Raddoppio Empoli-Granaiolo, dal DL Semplificazioni arrivano 267 milioni. Sarà nominato un commissario

500 milioni per la Toscana, alcune di queste andranno per la linea tra Empoli e Granaiolo. È quanto prevede il Decreto Semplificazioni 2. Il raddoppio della ferrovia è un'opera ormai attesa da tempo. Lo sblocco dei finanziamenti potrebbe quindi quantomeno accelerare gli iter in corso. Tra le altre opere finanziate ci sono anche la Porrettana-Prato Est, il riassetto della viabilità nella zona est di Lucca e anche la Tirrenica.

Per la linea Empoli-Granaiolo sono previsti 267 milioni di euro, che serviranno per il raddoppio dei binari e l'elettrificazione di tutta la tratta fino a Siena; saranno anche realizzati 13 passaggi a livello; infine sarà nominato un commissario che supervisionerà l'intero iter per velocizzarne le procedure.