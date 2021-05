Spaccia alla Fortezza da Basso, arrestato 27enne

La Polizia Giudiziaria della Polfer ha arrestato, all’interno dei giardini della Fortezza da Basso, per spaccio di sostanza stupefacente, un uomo di 27 anni, già noto alle forze di polizia, di nazionalità marocchina.

Il giovane è stato notato dagli agenti mentre, in sella ad una bicicletta, si dirigeva in direzione Careggi facendo poi ritorno ai giardini della Fortezza da Basso, dove, dopo aver interrato ciò che poi è risultato essere hashish, ha atteso gli acquirenti sul prato in compagnia di suoi connazionali.

Nel tardo pomeriggio, un uomo italiano di 39 anni, si è avvicinato allo spacciatore e, dopo avergli consegnato la somma di 30 euro, ha ricevuto in cambio un pezzo di hashish di circa 5 gr. che il cittadino marocchino ha recuperato dissotterrandolo dall’aiuola, di fronte alla fontana, dove lo aveva interrato.

Lo spacciatore è stato trovato in possesso di 135 euro, parte della quale consegnatagli dall’acquirente: la somma è stata sequestrata unitamente alla sostanza stupefacente, mentre all’acquirente è stata contestata la violazione amministrativa.

Il giovane è stato sottoposto a rito per direttissima nella tarda mattinata di ieri, dove veniva convalidato l’arresto.

L’uomo era già stato arrestato solo pochi giorni fa dagli stessi agenti della Polizia Ferroviaria, per detenzione ai fini di spaccio.