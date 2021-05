Un cavallo finito in un fossato è stato salvato in via di Lavaiano a Pontedera dai vigili del fuoco di Pontedera e di Cascina. L'animale, una volta estratto dai vigili del fuoco ed affidato alle cure di un veterinario, si è risollevato da solo sulle zampe. Brando, questo il nome dell'animale, sembra essere in buone condizioni.