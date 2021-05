Danneggia auto e strattona i carabinieri a Firenze, arrestato 20enne

Nel corso della notte un 20enne è stato arrestato in via Giovane Italia, zona viali di circonvallazione, dai carabinieri per aver danneggiato auto e per aggressione dei carabinieri. La segnalazione è giunta al 112 da parte di un tassista che ha visto il giovane danneggiare le auto in sosta.

I passanti hanno indicato ai militari un ragazzo seduto sul marciapiede quale autore del danneggiamento di due utilitarie alle quali aveva rotto, rispettivamente, il lunotto ed il parabrezza.

Nel frattempo si è avvicinato anche il tassista che aveva lamentato l’ammaccatura del cofano del proprio taxi. Il responsabile, un 20enne di Prato, nel corso delle operazioni di identificazione dapprima ha minacciato i carabinieri e successivamente passava alle vie di fatto strattonandoli, scagliando dei calci nei loro confronti e danneggiando il vetro di una portiera del veicolo di servizio.

Dopo essere stato fermato è finito in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, e sarà giudicato per direttissima nella mattinata di domani.