Granata da esercitazione trovata in strada, evacuata area

Granata del 1975 da esercitazione ritrovata a mezzogiorno e mezzo in via Masaccio a Pisa, su segnalazione di un residente. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia di stanza all'aeroporto di Pisa asseieme ai colleghi delle volanti. È stata chiusa e messa in sicurezza l'area, data l'affluenza per la fieradi Sant'Ubando. Un'auto alimentata a gpl è stata portata via in forma cautelare con il carro attrezzi. L'ordigno è stato portato via e successivamente sarà distrutto. Non ci sono obiettivi sensibili né rivendicazioni. Si pensa che la granata SCRM sia stata abbandonata forse da un ex militare, che ha voluto disfarsene senza seguire le procedure necessarie.