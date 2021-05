Operata a meno di un anno dall'Est Europa in Toscana per grave patologia cardiaca

Dall'Est Europa in un lungo viaggio, a nemmeno un anno di vita, per essere operata all'Ospedale del Cuore di Massa, dai medici e infermieri della Fondazione Montasterio. Tutto per curare una grave patologica cardiaca congenita.

La piccola è stata subito operata una volta arrivata a Massa, poi verrà operata ancora nei prossimi mesi per correggere il grave difetto.

Paolo Del Sarto, direttore della Uoc anestesia e rianimazione e coordinatore sanitario dell'Ospedale del Cuore spiega che "il team è propriamente specializzato nell'accoglienza e nel trasporto in sicurezza di neonati e bambini critici, affetti da cardiopatie congenite. Riusciamo a garantire questa attività per i piccoli pazienti provenienti da tutto il mondo e siamo una delle poche strutture capace di farlo in regime di urgenza".

"Questo caso racconta una storia molto toccante di una piccola bambina, con una grave cardiopatia, che oggi è al sicuro nel nostro Ospedale del Cuore - commenta il direttore generale della Fondazione Monasterio, Marco Torre - Non solo: questa storia parla anche del grande valore umano, oltre che professionale, degli operatori sanitari della Monasterio e delle volontarie dell'Associazione 'Un cuore un Mondo'".