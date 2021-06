Racchetta Montespertoli, nasce il Percorso trekking della Memoria

Nella splendida cornice del parco urbano di Sonnino, messo a disposizione dal Comune di Montespertoli, si è svolta l’assemblea annuale della Racchetta.

Il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, nel rivolgere il saluto di benvenuto ai partecipanti, convenuti da tutta la Toscana in rappresentanza delle tante sezioni operative della Racchetta, ha sottolineato l’importanza della cooperazione con questa organizzazione di volontariato che, oltre a svolgere il suo ruolo di servizio antincendio boschivo amplia costantemente la sua attività di Protezione Civile.

Il Presidente dell’Associazione, Leonardo Tommasoli, dopo la presentazione del bilancio consuntivo, ha illustrato il bilancio preventivo per l’anno 2022, che prevede il costante aumento dell’impiego di tutte le risorse disponibili per il miglioramento e l’ampliamento delle attività istituzionali dell’Associazione.

La Sezione di Montespertoli che ha ospitato l’evento ha in corso l’attuazione di vari progetti interessanti per il territorio, tra cui, oltre all’acquisizione di nuovi mezzi antincendio e di intervento in caso di calamità naturali, la creazione di un interessantissimo percorso di trekking attrezzato di ben undici chilometri, denominato “Percorso della memoria” che, rispondendo alla richiesta di tanti cittadini di poter disporre di un tracciato che consenta di muoversi liberamente nella natura alla conoscenza di un paesaggio stupendo ed alla riscoperta di un passato sconosciuto alle nuove generazioni.

Di questa iniziativa saranno presto fornite tutte le indicazioni.

Fonte: La Racchetta Sezione di Montespertoli