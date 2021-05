Riapre locale nonostante i 5 giorni di chiusura del questore, arrivano i sigilli

Non ha rispettato la chiusura di 5 giorni per ordine dell'autorità amministrativa, un locale all'Osmannoro di Firenze è stato trovato sabato sera (solo il giorno prima era giunto il provvedimento) con circa 100 persone, aperto in orario di coprifuoco.

La questura di Firenze ha quindi sanzionato di nuovo i titolari, disponendo una nuova chiusura di 5 giorni. Anche con i sigilli al locale.

Sono giunte anche 8 multe in un palazzo del centro per una festa privata scoperta alle 5 del mattino, su segnalazione del vicinato. Stavolta il fatto è accaduto in via Federighi, con ventenni in un appartamento tutti senza mascherina, residenti tra Firenze e Bagno a Ripoli.