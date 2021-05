Addio a Sirio Baldinotti, batterista del Quintetto Gaio

Un altro pezzo di storia della musica locale che se ne va. Parliamo di Sirio Baldinotti, batterista del Quintetto Gaio, gruppo liscio tra i più noti nel panorama toscano e nazionale. Aveva 82 anni.

Baldinotti è scomparso dopo una lunga malattia. Lascia i figli Alessia e Federico. Domani si terranno i funerali nella chiesa di San Domenico a San Miniato, alle 14.30.

La scomparsa di Sirio Baldinotti segue a breve distanza quella di Umberto Carboncini, tromba solista, avvenuta nel 2017 per un incidente stradale in via Lucchese a Empoli. Graziano Gini, il cantante, morì nel 1994.

Il Quintetto Gaio, oltre ad aver rallegrato le serate nelle sale da ballo più note della Toscana (Don Carlos, Sombrero, Salone Rinascita e molti altri), ebbe l'onore di suonare di fronte al principe Ranieri di Montecarlo.