Tnt Empoli si gonfia di medaglie, nonostante le difficoltà per la piscina chiusa

La radicata difficoltà a spostarsi ogni giorno per la chiusura delle piscine di casa - perfino il 28° meeting ‘Città di Empoli’, tradizionale appuntamento di fine maggio e inizio giugno, va in scena quest’anno alla Camalich di Livorno - non impedisce al T.N.T. Empoli di collezionare altre medaglie pesanti.

In scia alla straordinaria Ginevra Taddeucci, diventata in poco tempo ‘fondista’ di caratura internazionale, gli atleti del dt Giovanni Pistelli hanno ottenuto tre podi a Massarosa ai campionati regionali di Categoria in vasca corta. Nei Senior, Daniele Toni, nato nel 2000, è giunto terzo sui 200 farfalla. Da parte sua, Alessio Daini (classe 2002) ha colto la piazza d’onore sugli 800 stile Cadetti.

Invece, la prestazione più significativa delle nuotatrici è stata realizzata dalla sedicenne Giulia Gianfaldoni, ‘argento’ nei 200 stile Juniores.

La squadra biancazzurra ha poi schierato con esiti soddisfacenti Giacomo Bartalucci, Stefano Borzellino, Marco Buti, Manuel Landini, Leonardo Mancini, Mattia Merighi, Mario Morello, Andrea Nania, Castillo Parilla, Matteo Prislei e Pietro Testi nelle gare maschili. Pure in quelle femminili, hanno fornito buone prove Matilde Cenci, Lara Gherardini, Matilde Milli, Anita Savino e Sofia Spinelli.

Una pattuglia indomita e comunque vincente, al di là dei risultati, per lo spirito di abnegazione. Ma il ritorno alla normalità non può ancora tardare, per buonsenso.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli