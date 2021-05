Abc Solettificio Manetti, sconfitta indolore a La Spezia

Una sconfitta abbastanza indolore quella in cui l’Abc Solettificio Manetti è inciampata a La Spezia: 82-66 il finale al Pala Sprint di una gara rimasta equilibrata per tre quarti, salvo poi vedere l’inerzia spostarsi in mano ai padroni di casa che, nell’ultima frazione, hanno allungato definitivamente. Con la vittoria della Virtus Siena su Agliana, si è così delineata la griglia playoff, i cui accoppiamenti saranno Virtus Siena-Abc Castelfiorentino e Spezia Basket-Pallacanestro Agliana.

Ottimo avvio dell’Abc che dopo tre giri di lancette guida 3-11 e costringe coach Bertelò al time out. Al rientro Spezia torna fino al -4, poi nuovo allungo castellano che vale il 9-16 al 7′. La tripla di Pucci è quella del +10 (12-22), poi nel finale il mini break locale chiude la frazione sul 17-22.

La rimonta spezzina si concretizza nel secondo periodo quando Suliauskas dalla lunetta impatta a quota 24. Di Belli il +3 dall’arco (29-32) che diventa +5 con Cantini (31-36), ma Spezia resta in scia e la tripla di Kibildis vale il sorpasso sul 37-36. Negli ultimi due giri di lancette si gioca sul botta e risposta fino al 43-40 che manda le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa, dopo un iniziale equilibrio, Spezia tenta la fuga toccando il +11 al 26′ (56-45) ma l’Abc resta aggrapppata con Scali (59-54 al 29′). Poi è Bolis a chiudere il parziale sul 61-54.

Nell’ultima frazione l’azione da tre punti del solito Bolis vale il 66-54 che apre alla fuga definitiva dei locali, i quali amministrano il vantaggio e, sul 73-56, iniziano a partire i titoli di coda.

TARROS SPEZIA BASKET CLUB – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 82-66

Parziali: 17-22, 43-40 (26-18), 61-54 (18-14), 82-66 (21-12)

Tarros Spezia Basket Club: Petani, Menicocci 2, Bolis 11, Kibildis 14, Suliauskas 18, Casoni 24, Fazio 1, Putti 10, Gaspani, D’Imporzano, Cozma 2, Rocchi. All. Bertelò. Ass. Lerici.

Abc Solettificio Manetti: Pucci 15, Belli 19, Scali 12, Tavarez, Corbinelli, Lazzeri 6, Cantini 14, Daly, Cicilano, Talluri, Buti. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

Arbitri: Magazzini di Pontassieve, Biancalana di San Giuliano Terme.



Fonte: Abc - Ufficio stampa