AstraZeneca senza prenotazioni, 4mila dosi nella Asl Centro

AstraZeneca senza prenotazioni, dove e come

Da domani e fino a domenica 6 giugno chi non si è ancora vaccinato, potrà recarsi, senza prenotazione, per ricevere la prima dose in uno dei sei Hub dell’azienda sanitaria, a Calenzano (Spazio Comunale, 8.00-22.00), a Dicomano (Palazzetto Sport, 8.30-22.30), a Fucecchio (Palasport, 8.30-22.30), a Montecatini (Palaterme, 8.00-22.00), a San Biagio a Pistoia (Circolo Mcl, 8.00-22.00) e a Certaldo (Centro polifunzionale, 8.00-22.00).

Il vaccino utilizzato sarà per tutti, l’AstraZeneca.

Hub per hub i giorni dell’Open Day:

Lunedì 31 maggio: Hub di Fucecchio e Montecatini;

Martedì 1 giugno: Hub di Calenzano, San Biagio a Pistoia;

Mercoledì 2 giugno: Hub di Dicomano, Fucecchio, Montecatini, Certaldo;

Giovedì 3 giugno: Hub di Calenzano, San Biagio a Pistoia;

Venerdì 4 giugno: Hub di Dicomano, Fucecchio, Montecatini;

Sabato 5 giugno: Hub di Calenzano, San Biagio a Pistoia;

Domenica 6 giugno: Hub di Dicomano, Montecatini, San Biagio a Pistoia, Certaldo.

Prosegue dunque anche per la prossima settimana nei 6 Hub sul territorio della Asl, l’offerta Open della Regione per tutte le fasce di età ad oggi aperte e prenotabili, ovvero per chi è nato dal 1981 in giù, con almeno quaranta anni compiuti o da compiere nel 2021. Le dosi a disposizione per l’Open Day nell’arco della prossima settimana sono complessivamente 4020.

L’offerta Open prosegue con l’obiettivo di incrementare la copertura vaccinale, secondo quanto stabilito dal piano regionale.

Durante le giornate ad accesso libero della prossima settimana, l'Azienda sanitaria raccomanda di recarsi negli HUB territoriali soltanto all'orario stabilito per evitare assembramenti all'ingresso.

Fonte: Asl Toscana Centro