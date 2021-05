Blukart perde gara-1 a Chiusi

Gara 1 va a Chiusi in una partita senza storia, con i locali che riescono a piazzare un terrificante parziale tra primo e secondo quarto, che indirizza subito la gara. L'inizio di gara vede l'Etrusca prendere un primo vantaggio di 3 punti sul 7 a 10, grazie ad una buona intensità difensiva e alla vena offensiva di Capozio, ma Chiusi sa reagire prontamente dall'ingresso in campo di Raffaelli, top scorer della gara con 14 punti, che piazza 7 punti consecutivi dando il via al parziale decisivo della gara. Chiusi chiude il primo quarto avanti di 7 lunghezze sul 17 a 10 e, con un break di 22 a 0 a cavallo dei quarti, indirizza la gara, con un secondo quarto che vede l'Etrusca segnare solo 2 punti con Regoli e andare all'intervallo sul 34 a 12, con un laconico 0 su 14 da tre punti.

L'Etrusca è scossa dal primo parziale e anche nel terzo quarto non riesce a trovare la quadra in fase offensiva, con Chiusi che continua a volare nel punteggio, grazie alla vena realizzativa di Bortolin e Carenza, con la terza frazione che si chiude sul 52 a 20 per i senesi. Solo nell'ultimo quarto, dopo il massimo vantaggio di Chiusi sul +38, Benites e compagni riescono a reagire, trovando un parziale di orgoglio nel finale, con Tozzi, top scorer di squadra con 12 punti, e Santini, che riescono a diminuire lo svantaggio, con la sfida che si chiude sul 65 a 39 per i ragazzi di coach Bassi. Una gara senza storia, vinta meritatamente da Chiusi dopo un match dominato per 35 minuti: la serie va quindi sull'1 a 0 per i padroni di casa con gara 2 prevista per martedì 1 giugno alle 19 a Chiusi, con la Blukart che è chiamata a riscattarsi subito con una grande prestazione per provare subito ad impattare la serie.

"Complimenti a Chiusi, che ha dimostrato tutto il suo valore nei due lati del campo. Noi non siamo stati competitivi, questa è la realtà e il risultato finale è fin troppo generoso nei nostri confronti." il commento di coach Federico Barsotti a fine gara "Abbiamo pagato tutta la nostra inesperienza in una semifinale playoff, ma non possiamo nasconderci e ridurre tutto quello visto in campo stasera a quello. Abbiamo sbagliato tutto, possiamo fare meglio sotto l'aspetto tecnico e giocare con un atteggiamento più combattivo. Abbiamo sempre imparato dalle sconfitte e dobbiamo riuscirci anche questa volta, perché non abbiamo fatto tutta questa strada per giocare così al di sotto delle nostre possibilità."

Umana San Giobbe Chiusi - Blukart Etrusca San Miniato 65 - 39

Blukart: Carpanzano 2, Bellachioma, Neri 3, Lorenzetti 2, Santini 7, Ciano, Ermelani, Regoli 4, Benites, Capozio 6, Quartuccio 3, Tozzi 12. All. Barsotti Ass. Carlotti, Miniati e Latini

Chiusi: Criconia, Fratto 2, Mihales, Nespolo, Zanini 4, Berti, Bortolin 11, Carenza 13, Pollone 10, Mei 5, Raffaelli 14, Minoli 6. All. Bassi

Parziali: 17 - 10, 34 - 12, 52 - 30, 65 - 39

Arbitri: Adriano Fiore e Giuseppe Vastarella di Napoli

Fonte: Etrusca Basket - Ufficio stampa