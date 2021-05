Caso Aurora Leone, Shalom solidale con Pecchini

In merito alle accuse di sessismo mosse a Gianluca Pecchini, direttore generale della Nazionale cantanti, da parte di Aurora e Ciro di The Jackal in occasione della partita del cuore della scorsa settimana, Shalom esprime la sua piena solidarietà a Pecchini, persona seria e corretta, conosciuta da tempo grazie al nostro amico e socio sostenitore Paolo Vallesi. Con la Nazionale cantanti Shalom ha realizzato 3 eventi di solidarietà per l’Africa, ha potuto apprezzare la professionalità e la correttezza di Pecchini, di Dario Zanotto e di tutto lo staff.

“Ormai una lunga, storia lega Shalom alla Nazionali cantanti – dichiara don Andrea Cristiani fondatore del Movimento - ed ho avuto l'onore di conoscere da vicino coloro che con dedizione e spirito di altruismo hanno realizzato fiumi di solidarietà e per noi Shalom pozzi d’acqua, scuola, alimentazione e cure mediche per i bambini nei paesi più poveri del mondo. Questa triste vicenda ci lascia allibiti. Io personalmente ho conosciuto Pecchini e ho potuto constatare la sua umanità e la sua dedizione per i diritti umani”.

“Siamo sconcertati dalle accuse che gli sono mosse che hanno del paradossale – continua Luca Gemignani direttore di Shalom - e auspichiamo che l'equivoco sia chiarito il più presto possibile per la serenità di tutti coloro che credono nel valore della verità. Aspettiamo Pecchini rioccupare il suo posto di direttore generale della Nazionale cantanti che da 40 anni svolge con dedizione, per continuare a condurre una delle storie più belle del mondo, tenendo insieme spettacolo, sport e solidarietà”

Fonte: Movimento Shalom onlus