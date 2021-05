Cesare Cremonini negli stadi, tappa nel 2022 a Firenze

Live Nation annuncia la riprogrammazione del tour Cremonini Stadi, originariamente previsto nei più importanti stadi italiani a giugno 2020 e poi spostato a giugno 2021.

I biglietti precedentemente acquistati per il tour 2020 e 2021 resteranno validi per i nuovi appuntamenti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto.

Coloro che saranno impossibilitati a partecipare alle nuove date, avranno la possibilità di rivendere legalmente il proprio biglietto sulle piattaforme dove è avvenuto l’acquisto o di richiedere il rimborso che avverrà tramite voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita.

Il voucher potrà essere richiesto entro e non oltre il 29 giugno 2021 e avrà validità 36 mesi dalla sua data di emissione. Le richieste dovranno essere inoltrate al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

9 giugno 2022 - LIGNANO - Stadio Teghil (data zero)

13 giugno 2022 - MILANO - Stadio San Siro

15 giugno 2022 - TORINO - Stadio Olimpico

18 giugno 2022 - PADOVA - Stadio Euganeo

22 giugno 2022 - FIRENZE - Stadio Artemio Franchi

25 giugno 2022 - BARI - Stadio Arena Della Vittoria

28 giugno 2022 - ROMA - Stadio Olimpico

2 luglio 2022 - IMOLA - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Fonte: Ufficio Stampa