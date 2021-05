Contro il taglio degli alberi a Pietrasanta, manifestazioni senza preavviso: 23 denunciati

Presero parte ad alcune proteste relative all'abbattimento di alcuni alberi. Le proteste a Pietrasanta, svolte senza mancato preavviso al questore di pubblica manifestazione e pubblico servizio, sono avvenute in piazza Statuto il 19, 23 e 27 aprile scorsi.

Sono 23 le persone, ritenute responsabili del mancato preavviso, denunciate dalla polizia all'autorità giudiziaria. Alcuni dei denunciati non avrebbero indossato la mascherina, per questo sono stati anche sanzionati per violazione delle norme anticovid.