Festa della Repubblica all'hub vaccinale a Reggello

Una Festa delle Repubblica particolare sarà quella che si celebrerà mercoledì prossimo a Reggello, perché avrà come location l’Hub vaccinale situato all’interno del palazzetto dello sport. La scelta dell’amministrazione vuole essere un messaggio importante per tutto il territorio: proprio dagli Hub come quello di Reggello e dalla vaccinazione di massa, partirà la rinascita della Repubblica Italiana.

L’appuntamento sarà alle 10 e prevede il saluto del Sindaco Reggente Piero Giunti e l’intervento di David Ermini Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Successivamente ci sarà l’intermezzo dell’Associazione Musicale ‘Giovanni da Cascia’.

L’evento si svolgerà secondo la normativa vigente e rispettando i protocolli di sicurezza riguardanti il contenimento del contagio da covid-19.

Fonte: Comune di Reggello