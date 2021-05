Furgoni ibridi ed elettrici, tutte le novità in arrivo nel 2021

La ripresa del mercato automotive nel post-pandemia passa anche dai veicoli commerciali. Infatti il mese di marzo 2021 fa segnare un +5,4% delle immatricolazioni dei veicoli commerciali rispetto allo stesso periodo del 2019 (18.230 contro 17.295), portando le intere immatricolazioni del trimestre dell'anno in corso a un livello invariato rispetto a quello dell'anno precedente (siamo sui 46mila veicoli circolanti).

Buona parte del merito è anche degli incentivi governativi, esauriti in breve tempo per i veicoli non elettrici. Rimangono i fondi governativi per gli acquisti green, una delle grandi novità degli ultimi mesi, sicuramente da non scartare.

Per quanto riguarda le alimentazioni dei veicoli commerciali, nel primo bimestre la quota preponderante rimane in capo al diesel (87,2%, -1,4% rispetto al periodo precedente). Benzina e metano complessivamente arrivano a poco più del 5% mentre gli ibridi sfiorano la stessa quota e i veicoli completamente elettrici arrivano allo 0,8% del totale, raddoppiando la quota rispetto all'anno precedente.

Furgoni ibridi ed elettrici, le novità per il 2021

Partiamo alle misure più ridotte. In arrivo per Citroen il nuovo e-Berlingo Van, in due lunghezze: M (4.40 m) e XL (4.75 m). Salendo di categoria, e-Jumper in versione elettrica porterà fino a 340 km di autonomia con una sola ricarica. Pensate, l'80% della batteria potrà essere ricaricata in un'ora se dotati di supercharger. Il cugino PSA dell'e-Jumper è l'e-Boxer della Peugeot. Autonomia e batterie in linea con il modello marchiato Double Chevron.

Anche l'Italia non è da meno. Sta per arrivare il Fiat Ducato elettrico. Oltre ad avere gli stessi volumi di carico della versione ad alimentazione tradizionale, il best-seller nazionale nelle flotte avrà diverse opzioni di batterie per portare l'autonomia da 220 a 360 km. Ricarica sprint anche per il mezzo italiano: un'ora e 25 minuti fino all'80%.

Ford E-Transit sarà il 100% elettrico con una batteria da 67kWh e fino a 350 km di autonomia. Lo spazio non manca: sono disponibili fino a 15,1 metri cubi di volume di carico.

Per i veicoli di fascia alta, Mercedes porterà il suo Citan ad alimentazione completamente ecologica. La batteria da 53 kWh è la stessa della Renault Zoe, l'autonomia è di 350 km.

Opel Combo e Peugeot Partner avranno la stessa struttura dell'e-Berlingo, con 275 km di autonomia per la batteria da 50kWh. Opel dal canto suo porterà anche il Movano nella generazione elettrica. In comune lo stesso sistema del Renault Master Z.E. con autonomia contenuta fino a 120 km.

Renault debutterà con la nuova generazione del suo Kangoo, rinnovando anche nei motori l'attuale modello in vendita da oltre 10 anni. Il volume nella versione più estesa di lunghezza sarà sui 4,9 metri cubi.

Maxi estensione di batteria per il Toyota Proace elettrico. Sono previsti fino a 330 km di autonomia con una portata di una tonnellata. All'interno uno spazio di carico finoa 6,1 metri cubi.

Chiudiamo con il Volkswagen Trasporter. Una vera e propria novità per la casa tedesca, che vedrà anche l'arrivo di una versione ibrida plug-in.

Un business efficace deve sapere compensare costi fissi come quelli per la flotta aziendale. Per questo si sta estendendo a macchia d'olio la possibilità del noleggio acnhe per i veicoli commerciali.

Auto No Problem da anni ha attivato il canale Furgone No Problem per dedicare un canale diretto a chi vede il futuro della propria azienda legato al noleggio dei veicoli per il trasporto mezzi.

I dati parlano di una quota di mercato per le immatricolazioni nel primo bimestre 2021 al 21,2%, in calo del 7,6% anche a causa delle restrizioni ancora forti dovute dalla pandemia. Si ipotizza una ripresa importante nei mesi successivi. A fronteggiare anche il nolo a breve termine, giunto al 5,3% con un differenziale positivio del 28,2%.

La ripresa del mercato passa anche dal noleggio lungo termine furgoni grazie alle nuove offerte dedicate ai furgoni ibridi e ai nuovi furgoni elettrici.

A tal proposito Furgone No Problem non perde tempo e sta creando un team di persone specializzate nella mobilità elettrica per il trasporto merci e per il trasporto persone.

