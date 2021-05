Infiorata in piazza Vittorio Veneto a Fucecchio

Anche quest'anno il Covid non ferma il Gruppo Infioratori della Pro Loco di Fucecchio che domenica 6 giugno, in occasione del Corpus Domini, realizzerà un unico grande quadro floreale in piazza Vittorio Veneto. Le limitazioni legate all'emergenza sanitaria, infatti, non permettono di organizzare la tradizionale processione e dunque la consueta infiorata per le strade del centro di Fucecchio ma, pur in forma ridotta, l'Infiorata ci sarà. Il quadro floreale sarà ispirato a San Giuseppe visto che Papa Francesco, con la sua Lettera apostolica “Patris corde - cuore di Padre”, ricorda il 150esimo anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale. L'opera verrà realizzata in piazza Veneto dove, alle ore 10.30, è prevista anche la solenne Messa del Corpus Domini, mentre in caso di maltempo il tutto sarà realizzato all'interno della Collegiata.

L'Infiorata di Fucecchio fa seguito all'evento a cui il Gruppo Infioratori ha partecipato il 15 maggio scorso in occasione della ricorrenza del dono dell'olio alla Patrona della Toscana, la Madonna di Montenero, quando ha realizzato un quadro di fiori freschi davanti al celebre Santuario della Madonna delle Grazie, situato sulle colline di Livorno, che di fatto ha rappresentato la ripresa dell'attività artistica degli infioratori fucecchiesi dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa