Morte Luana D'Orazio, indagato il marito della titolare dell'azienda

Arrivano novità dal caso di Oste (Montemurlo). C'è un altro indagato per la morte di Luana D'Orazio, è il marito della titolare dell'azienda.

L'uomo, Daniele Faggi, sarebbe accusato degli stessi reati contestati alla moglie Luana Coppini e al tecnico manutentore Mario Cusimano. Si parla di omicidio colposo e rimozione e omissione dolosa di cautele contro gli infortunio sul lavoro. A Faggi è stato notificato l'avviso di garanzia stamani al suo domicilio.

Luana D'Orazio, 22 anni, ha perso la vita in un'orditura di Oste lo scorso 3 maggio. La vicenda ha scosso l'opinione pubblica in Toscana e in tutta Italia. Le indagini sono in corso.