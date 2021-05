Partono le 'Cene d'Estate' a Montespertoli

Da mercoledì 9 giugno iniziano le "Cene d'Estate" nel centro di Montespertoli.

Con il contributo del Comune di Montespertoli e la collaborazione dell'Associazione Commercianti e Pro Loco di Montespertoli tutti i mercoledì sera il centro storico sarà chiuso al traffico, dalle ore 19 alle ore 24, per permettere ai ristoratori di sistemare i tavoli e organizzare l'evento per le strade del paese.

"Ci siamo, da mercoledì 9 Giugno siamo pronti a far rivivere, sempre con attenzione, le nostre strade di quell'allegria che questo periodo ci ha tolto. Quindi do appuntamento ai montespertolesi e non, a venire per godere dei piatti e degli spettacoli che i nostri ristoratori ci proporranno". annuncia Paolo Vignozzi, Assessore al Commercio di Montespertoli.

E aggiunge Gianluca Gori, Presidente dell'Associazione Commercianti "Ho il piacere di invitarvi a Montespertoli per le nostre cene estive, tra le vie e le piazze del paese, ogni mercoledì a partire dal 9 Giugno. Credo che mangiare all'aperto insieme ad altra gente, con sottofondo musicale e calore paesano dei nostri ristoratori, sia un piccolo ma grande gesto per ripartire."

Nei mesi di giugno, luglio e agosto il mercoledì sera a Montespertoli sarà all'insegna di risate, buon cibo, musica e intrattenimento. I vari ristoranti e bar del centro, I'Stravizi, Le quattro strade, L'Artevino, I'Licchio, I Piaceri del Pane, la Pasticceria - Gelateria La Fiorentina, Il Mondo degli Gnomi , PerBacco, Casa del Popolo, Jack's Bar, Lo Chalet ed anche Il Castellanno daranno la possibilità di cenare con un menù tutte le settimane diverso e organizzeranno vari tipi di intrattenimento.

Il programma di giugno, nel dettaglio, prevede:

- mercoledì 9 giugno in piazza del Popolo: Dj set

- mercoledì 16 giugno in via Roma: Un viaggio nel folklore e nei ritmi del Sud America con Daniel Chazarreta e Gabriele Savarese.

- eccezionalmente martedì 22 giugno via Trieste da Il Castellano: intrattenimento musicale con il gruppo "Duo Ufficio Maldestri"

- mercoledì 23 giugno in piazza del Popolo: saggio di danza con le allieve della D.A.T. A.S.D. Montesport

Per il programma dei mesi di luglio e agosto si può visitare il sito del Comune di Montespertoli, nella sezione ME - Montespertoli Estate 2021 all'indirizzo web: http://bit.ly/ME-MontespertoliEstate2021. La sezione sarà aggiornata tutta l'estate con il programma definito di questo evento estivo e di tutti gli eventi estivi di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa