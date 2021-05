Aveva preso la moto di un amico per provarla. La sua corsa è finita dopo essere sbalzato a terra, nei pressi del cavalcavia dell'autostrada in via di Sorbano a Lucca.

Un 37enne, Michele Catelli, è morto ieri sera a Lucca mentre testava la Honda Hornet 600 cc di un suo amico. Sul posto ambulanza e automedica ma per l'uomo non c'era più niente da fare.

La polizia municipale di Lucca ha effettuato gli accertamenti.