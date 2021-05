'Ristoranti d'Italia', Viareggio e Forte dei Marmi con le realtà più premiate

Tanta Toscana nella nuova guida 'I ristoranti e i vini d'Italia 2021' de L'Espresso, guida curata da Enzo Vizzari assieme a Luca Ferrua direttore dell'hub Il Gusto. La nostra regione, assieme alla Campania e alla Liguria, permane tra le tante conferme, mentre Piemonte e Lombardia vengono premiate per la dinamicità e l'inventiva.

Tra i Cappelli d'Oro toscani confermati di questa edizione troviamo il ristorante Caino a Montemerano della famiglia Piccini (Grosseto), la notissima Enoteca Pinchiorri (Firenze), il ristorante Lorenzo a Forte dei Marmi e il ristorante Romano a Viareggio (Lucca).

Anche nei premi speciali dei Ristoranti d'Italia, l'area della Versilia e del Grossetano si fanno valere.

Come premio speciale Cà Maiol la Cantina dell'Anno è il Bistrot di Forte dei Marmi, gestito da David e Marco Vaiani con il padre Piero. Invece il premio In Cibum alla carriera va a Francesco Bracali dell'omonimo ristorante di Massa Marittima (Grosseto).

La Toscana si conferma, dunque, una delle realtà più attive in ambito culinario. I ristoranti della nostra regione continuano a riscuotere successo a livello nazionale ed è un segnale importante in un momento in cui la ristorazione è stata duramente colpita. Dai prossimi giorni, però, si potrà tornare a mangiare al chiuso nei locali e inizierà una nuova pagina anche per il settore in Toscana.