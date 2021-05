Salta il Volo del Ciuco 2021, ma nelle vetrine i colori dei Castelli di Empoli

Quest’anno la compagnia di Sant’Andrea ha deciso di celebrare la nostra rievocazione storia in modo alternativo: sarà una festa della città che durerà 15 giorni.

Niente Volo del Ciuco ma sì al mantenere viva la storia e la tradizione.

Il 2021 sarà purtroppo il secondo anno caratterizzato dall’assenza dalla classica rievocazione del Volo del Ciuco nel giorno che precede il Corpus Domini.

Esattamente come lo scorso anno, non sarà infatti possibile organizzare il nostro corteo storico per le strade del centro e vedere l’asinello di cartapesta disegnare una parabola dal campanile della Collegiata per arrivare a Palazzo Ghibellino.

"Visto che non sarà possibile far volare il Ciuco durante il sabato del Corpus Domini, abbiamo deciso di portare la festa all’interno della nostra città – ha spiegato il presidente della Compagnia di Sant’Andrea, Claudio Del Rosso – per questo abbiamo chiesto la collaborazione dei commercianti del centro, in modo da colorare tutta Empoli con lo spirito del Volo del Ciuco".

Da sabato 5 giugno a domenica 20 giugno, nei giorni che per tradizione sarebbero stati animati dalla tradizione del Volo del Ciuco, sarà possibile ammirare tra le strade del centro una vera e propria mostra a cielo aperto.

I vari esercenti esporranno nelle loro vetrine costumi dell’epoca, manifesti, stendardi tamburi e bandiere e altre decine di oggetti e cimeli proprio del Volo del Ciuco.

I negozi che hanno aderito sono circa 80: tutti coinvolti dalla tradizione empolese e dalla volontà di adornare le loro vetrine in modo un po’ inusuale.

Per gli Empolesi, una buona occasione per fare due passi in centro e respirare la tipica aria che aleggia nel giro nelle settimane che precedono il Volo.

Non sarebbe però tradizione senza il nostro Ciuco. Per questo, un negozio di Via Giuseppe del Papa esporrà il ciuchino già pronto per celebrare il prossimo volo. Saranno quindi due settimane in cui verranno celebrate non solo la nostra storica rievocazione ma anche lo spirito “dell’empolesità”.

"Mi preme davvero tanto ringraziare tutti i soggetti che hanno aderito al progetto – continua Del Rosso – a partire dal Comune di Empoli e i Castelli di Monterappoli, Pontorme. Ma soprattutto voglio ringraziare i commercianti che hanno aderito con piacere a decorare le loro vetrine in base alla storica tradizione cittadina del Volo del Ciuco. Vorrei ringraziar loro per aver creduto ancora una volta nell’empolesità. L’iniziativa vuole sì celebrare la trazione ma anche essere uno stimolo per la ripartenza".

Fonte: Compagnia di Sant'Andrea