Scoperto rapinatore delle farmacie di Stabbia e Ponte a Cappiano: i vestiti lo hanno tradito

Un 58enne di origini siciliane ma residente nel Pistoiese è stato arrestato per due rapine avvenute nelle farmacie di Stabbia (Cerreto Guidi) e Ponte a Cappiano (Fucecchio) oltre che per quella di San Salvatore (Montecarlo di Lucca).

I carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, anche se l'uomo era già nel carcere di Massa per altra causa, su provvedimento emesso dal gip di Firenze Gianluca Mancuso e richiesto dal sostituto procuatore Francesco Sottosanti.

La prima rapina sarebbe avvenuta il 12 ottobre 2020 a Stabbia, la seconda il 21 ottobre a Montecarlo infine l'ultima 3 novembre a Ponte a Cappiano.

In entrambi gli episodi di Cerreto e Fucecchio, un uomo, travisato con una mascherina chirurgica e un cappellino in lana, armato di un punteruolo e, in un caso, di un coltello, dopo aver minacciato i farmacisti al bancone (dottoresse in quel momento sole), si è fatto consegnare l’incasso dal registratore di cassa e il contenuto delle borse di proprietà, rinchiudendo poi a chiave le vittime in un locale delle farmacie o nel bagno, per garantirsi indisturbato la fuga e ritardare le richieste d’intervento delle forze dell'ordine.

Le indagini si sono concentrate su tabulati telefonici, individuazioni fotografiche, testimonianze ed immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza privati ed urbani.

In particolare, i carabinieri di Empoli, in stretta collaborazione con i colleghi della provincia di Pistoia, hanno individuato l’autovettura utilizzata dal malvivente per raggiungere le farmacie rapinate e rinvenuto e sequestrato gli indumenti che aveva addosso durante le rapine commesse in Fucecchio e Cerreto Guidi, oltre al punteruolo con cui ha minacciato le vittime.