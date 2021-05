Strage di via dei Gazzani, il ricordo di Cordone

"In riferimento al trentunesimo anniversario(domani 1 giugno 2021), della cosiddetta strage di via Dei Gazzani a Siena, dove persero tragicamente la vita, due carabinieri del nucleo Radiomobile, Mario Forziero, 28 anni, capopattuglia e Nicola Campanile, 24 anni, per mano del criminale pluriomicida Sergio Cosimini che solo qualche mese prima a Firenze, il 26 dicembre 1989 aveva ucciso senza alcun motivo, mio padre Antonio, ex giocatore di calcio, allenatore e podista, voglio anch'io ricordare questi due valorosi militi dell'Arma che nell'adempimento del loro dovere, si immolarono per tutelare l'Ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini da un soggetto altamente e socialmente pericoloso. Come tutti gli anni, condivido con grande commozione il dolore dei parenti dei carabinieri Forziero e Campanile che è anche quello mio e della mia famiglia; per non dimenticare! Antonio Cordone, Mario Forziero e Nicola Campanile, sono tutti Abele del nostro tempo".-

Marco Cordone (Presidente del Comitato dalla Parte di Abele)