A Cerreto torna 'Estate Insieme', via alle iscrizioni per i centri estivi 2021

Dal 2 al 15 giugno prossimi è possibile presentare la richiesta per i centri estivi 2021 “Estate Insieme”.

I centri estivi si svolgeranno dal 5 al 31 luglio, dalle ore 8,00 alle ore 17,00, con la possibilità di scegliere la settimana o le settimane desiderate. Sono previsti i servizi trasporto e mensa.

I centri estivi si rivolgono ai bambini residenti nel Comune di Cerreto Guidi o, se non residenti, che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 la Scuola dell’Infanzia o la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi.

“Estate Insieme- commenta il Sindaco Simona Rossetti - è un importante servizio messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Cerreto Guidi per dare un’opportunità ai bambini e alle loro famiglie in questa fase di graduale ritorno alla normalità. Ci siamo impegnati per garantire un’offerta che consentisse di assicurare un servizio completo e articolato permettendo ai bambini di stare insieme in allegria dopo un anno così complicato. Ringrazio la Cooperativa Eskimo per il bel progetto condiviso”.

Le sedi di svolgimento sono le 4 scuole dell’infanzia dislocate sul territorio. I bambini verranno divisi in gruppi nel rispetto del rapporto numerico fra operatori, educatori, animatori e minori accolti, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di distanziamento fisico e di sicurezza.

I centri estivi prevedono lo svolgimento di attività laboratoriali, ludiche, motorio/sportive, compiti per le vacanze, uscite nei parchi pubblici. Il programma dettagliato verrà consegnato ai genitori prima dell’inizio del centro estivo direttamente dalla cooperativa Eskimo.

Le tariffe dei servizi sono legate alla soglia ISEE e sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno. In tutto le fasce sono 6 e prevedono in base al reddito, percentuali di abbattimento fino al 70%.

Per effettuare la richiesta è necessario collegarsi al seguente link:

https://cerretoguidi.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Nel programma di “Estate Insieme” trova spazio il progetto di attività estiva per alunni con disabilità che ha ottenuto lo scorso anno un notevole apprezzamento fornendo un supporto educativo per gli alunni residenti nel Comune di Cerreto Guidi beneficiari dell’assistenza scolastica.

“Confermiamo inoltre” - prosegue il Sindaco - “l’organizzazione di questo servizio di assistenza domiciliare, con azioni individualizzate, rivolto ai bambini e ai ragazzi con disabilità che durerà tutta l’estate. Lo scorso anno il progetto è stato molto partecipato rispondendo agli obiettivi di assistenza per i ragazzi e di sostegno per le famiglie. Credo molto che il Comune debba sempre avere un’attenzione particolare anche nei mesi estivi e questa ne è la dimostrazione”.

Il progetto è anche quest’anno molto articolato prevedendo molte ore in presenza sia a domicilio che all’aperto. Le attività laboratoriali domiciliari consistono nel ripasso delle discipline scolastiche con un supporto specifico per lo svolgimento dei compiti per le vacanze assegnati dal docente.

Le uscite all’aperto avverranno invece nei pressi dell’abitazione a scopo ricreativo e di socializzazione.

Sono stati già contattati tutti gli studenti dalla Cooperativa Eskimo che ha fatto il sostegno scolastico durante l’anno.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa