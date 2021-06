Brenda Barnini confermata al Welfare nel Pd di Letta

Il segretario del Partito democratico Enrico Letta ieri ha conferito una serie di incarichi esecutivi nell'ambito delle funzioni organizzative e di settore e a Brenda Barnini ha confermato l’incarico al Welfare.

"È un segnale importante di valorizzazione del merito, delle competenze e dell’esperienza politico-amministrativa maturata negli anni e, del resto, Brenda ha ormai assunto da tempo un profilo politico che va al di là del nostro territorio - commenta Jacopo Mazzantini, segretario della federazione Pd Empolese Valdelsa - La scelta di continuare a puntare sulla figura di un Sindaco al welfare, soprattutto in questo momento, è quanto mai appropriata, considerato il bisogno di rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni, perché dopo l’emergenza sanitaria dovremo saper affrontare quella economica e sociale.

La nomina di Brenda è motivo di orgoglio per la nostra federazione e premia non solo i risultati elettorali che abbiamo conseguito in questi anni ma, più in generale, l’attività messa in campo quotidianamente per rafforzare il radicamento territoriale del partito ed innovare le forme di azione politica così da essere attrattivi anche per i più giovani".

“Una notizia inaspettata che mi fa estremamente piacere e mi spinge ad assumermi questa responsabilità con senso del dovere e con la voglia di lavorare in squadra con la segreteria nazionale, con il gruppo dirigente del partito e soprattutto con i territori - dichiara Brenda Barnini, sindaca di Empoli -. C’è bisogno che il Pd diventi il partito di riferimento sui temi che riguardano i servizi sociali, la famiglia, i servizi per la non autosufficienza e le pari opportunità. Si stanno già facendo cose importanti anche riguardano le scelte del governo Draghi, adesso serve una iniziativa politica che riesca a far capire a tutti i cittadini che queste sono le priorità del Pd”.

