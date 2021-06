Centri Estivi dai 3 ai 14 anni a Empoli, 'Verde Azzurro' e non solo: via alle iscrizioni

Dopo l’esperienza dello scorso anno in piena pandemia, anche per l’estate 2021 il Comune di Empoli ha organizzato la programmazione dei centri estivi “Verde Azzurro”, rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 14 anni.

Ci sono anche tante opportunità fuori dal cartellone ‘Verde Azzurro’.

I centri estivi rappresentano un’opportunità importante per tutte le famiglie, una possibilità in più di gestire i figli nel periodo in cui le scuole sono chiuse. Ancora una volta sarà un’occasione per aiutare i nostri bambini ed i nostri ragazzi a recuperare il loro mondo di contatti e di relazioni.

Le iscrizioni sono aperte ai Centri Estivi 2021 del nostro territorio. Quest’anno le famiglie potranno iscrivere direttamente i figli al centro estivo prescelto.

I Centri estivi di VERDEAZZURRO si svolgono nelle scuole comunali e altri si svolgono in altre sedi del territorio comunale (in questo caso l’elenco fornito non è esaustivo). In fondo al comunicato trovate indicazioni, caratteristiche dei centri e i contatti dei gestori per le iscrizioni.

In tutti i Centri estivi è possibile utilizzare il VOUCHER COMUNALE per il pagamento della tariffa.

Il voucher può essere utilizzato anche per il pagamento di Centri estivi non presenti in elenco, qualora il gestore lo accetti (si invita ad accertarsene preventivamente).

I Centri estivi VERDEAZZURRO, che si svolgono nelle scuole comunali, usufruiscono altresì di uno specifico supporto del Comune relativamente al servizio di assistenza socio-educativa per ragazzi con disabilità e per i trasporti nelle uscite sul territorio.

VOUCHER

È possibile richiedere al Comune il voucher per la frequenza ai Centri estivi fino alle ore 13,00 di giovedì 10 giugno 2021.

La domanda dovrà necessariamente essere presentata online sul sito del Comune di Empoli collegandosi al link https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze , con una delle seguenti modalità:

- con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) (per ulteriori informazioni sullo SPID e su come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it);

- con Carta di identità elettronica con Pin;

- con Tessera Sanitaria con Pin.

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda è possibile chiedere assistenza fruendo dell’apposita postazione attrezzata presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), in Via G. Del Papa n.41.

È necessario prenotare apposito appuntamento al numero telefonico 0571/757920 nonché presentarsi muniti di valido documento di identità in corso di validità, di codice fiscale e codice IBAN del conto corrente intestato a chi presenta la domanda di contributo sotto forma di voucher.

Si ricorda che l’importo del voucher varia a seconda dell’ISEE, come illustrato in tabella

ISEE VOUCHER Fascia A – ISEE fino a 11.000,00 € 300,00 € Fascia B – ISEE da 11.000,01 a 18.000,00 € 225,00 € Fascia C – ISEE da 18.000,01 a 25.000,00 € 150,00 €

Nel caso di ISEE superiore a 25.000,00 euro non si ha diritto al voucher.

L'elenco dei Centri Estivi 2021 a Empoli

VERDEAZZURRO

Associazione Culturale Il Ponte - cell. 3355417264, email: info@associazioneculturaleilponte.it

INVIATI SPECIALI

dai 10 ai 14 anni

dal 21 giugno al 30 luglio - dalle 8.00 alle 13.00 c/o Scuola primaria Baccio, Via Baccio da Montelupo 58

dal 21 giugno al 30 luglio - dalle 8.30 alle 16.30 c/o Scuola primaria C. Rovini, via Francesco de Sanctis 17

I MAGNIFICI 4: TERRA, ARIA, ACQUA FUOCO

dai 7 ai 9 anni

dal 21 giugno al 30 luglio - dalle 8.00 alle 13.00 c/o Scuola primaria Baccio, Via Baccio da Montelupo 58

dal 21 giugno al 30 luglio - dalle 8.30 alle 16.30 c/o Scuola primaria C. Rovini, via Francesco de Sanctis 17

UN’ESTATE FAV…OLOSA!

dai 3 ai 6 anni

dal 5 luglio al 30 luglio - dalle 8.30 alle 16.30 c/o Scuola infanzia Rodari, Via Antonio Meucci 105

dal 5 luglio al 30 luglio - dalle 8.30 alle 16.30 c/o Scuola infanzia Valgardena, via Valgardena 2

Cooperativa sociale IL Piccolo Principe - tel. 0571-982201, email: info@ilpiccoloprincipe.coop

UN'ESTATE A COLORI

dai 3 ai 6 anni

dal 5 al 30 luglio - dalle 8.00 alle 16.30 c/o Scuola infanzia G. Galileo di Avane, via Sovali 2

dai 6 ai 10 anni

dal 28 giugno al 30 luglio - dalle 8.00 alle 16.30 c/o Scuola primaria G. Galileo di Avane, via Sovali 2

Agd Delfini - cell. 3383926830, email: agddelfini@libero.it

VIAGGIO NEL TEMPO ALLA SCOPERTA DI CIÒ CHE ERAVAMO

dai 4 agli 11 anni

dal 21 giugno al 30 luglio - dalle ore 8.30 alle ore 16.30 c/o Scuola G. Don Bosco - Ponte a Elsa, via Caduti di Cefalonia

ALTRI CENTRI ESTIVI

Uisp Empoli Valdelsa Aps - tel. 0571 711533, email: empolivaldelsa@uisp.it

CENTRO ESTIVO N. 1 - MULTISPORT

dai 6 ai 14 anni

dal 14 giugno al 30 luglio e dal 23 agosto al 10 settembre c/o PalAramini - Palazzetto dello Sport di Empoli

CENTRO ESTIVO N. 2 - MULTISPORT - Sport, Natura e Avventura

dai 4 ai 5 anni

dal 5 luglio al 30 luglio c/o PalAramini - Palazzetto dello Sport di Empoli

Auser Filo d'Argento Empoli Odv - tel. 3429525392, email: filo.empoli@libero.it

CENTRO ESTIVO SOLIDALE INTERGENERAZIONALE AUSER: IL FILO CHE UNISCE NONNI E BAMBINI

dai 6 agli 11 anni

dal 14 giugno al 10 settembre - dalle 8.30 alle 16.30 (posticipo/anticipo su richiesta) c/o Centro Auser Insieme Via lavagnini 53, Empoli e Sartoria Solidale Via della Chiesa di Avane 2, Empoli

Associazione Cetra - tel. 3701149658. email: fattoriadipenelope@associazionecetra.it

FATTORIA DIDATTICA DI PENELOPE - ATTIVITÀ EDUCATIVE ESTIVE

luglio 2021 - c/o Fattoria didattica di Penelope via Monteboro 9, Empoli. Tutti i dettagli sulla pagina Facebook della Fattoria

La Mia Natura Aps - tel. 3206458838

LA SQUOLINA DEI TALENTI

età 6/10 anni

dal 14 giugno al 30 luglio, Via di Ponterotto 10, Empoli

Empoli Kombat Club - tel. 3319322252

SPORT, EDUCAZIONE E SALUTE

dal 14 giugno al 16 luglio (dal lunedì al venerdì) - dalle 8.30 alle 12.30, Via Luigi Pirandello 41, Empoli

Bembe’ Ssd - tel. 3351245362, email: info@accademiabembe.it

LIBERO, BALLO! MUOVI IL MEGLIO DEL TUO MONDO

dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 14 anni

dal 14 giugno al 6 agosto - dalle ore 8.00 alle 16.30, Via Osteria Bianca 79 / 4B

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa