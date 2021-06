Cerca di sfuggire a un controllo alla guida di uno scooter rubato, denunciato

Insospettiti dal comportamento del conducente di uno scooter, gli hanno intimato l'alt ma per tutta risposta questi ha cercato di fuggire per poi essere bloccato poco lontano. E dai controlli effettuati dagli agenti della Polizia Municipale è emerso che lo scooter era rubato e quindi per il conducente, minorenne, è scattata la denuncia. L'intervento, effettuato dal Reparto di Rifredi, risale a qualche giorno fa e si è concluso con la convalida degli atti da parte della Procura dei Minori del Tribunale di Firenze. Durante un servizio di controllo in zona via Perfetti Ricasoli, una pattuglia ha notato un conducente di uno scooter apparentemente molto giovane e che sembrava nervoso alla vista dell'auto della Polizia Municipale. Gli agenti hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo ma all'alt il giovane ha cercato di scappare accelerando improvvisamente. Dopo qualche centinaio di metri, ha abbandonato lo scooter a terra proseguendo la fuga a piedi finchè non è stato bloccato poco lontano. Dai primi accertamenti è emerso che il conducente è un quindicenne fiorentino senza patente per la guida del mezzo. A peggiorare la situazione il fatto che lo scooter, un Honda SH, è risultato rubato il 3 maggio. Il ragazzo è stato quindi accompagnato presso la sede del Reparto e da ulteriori accertamenti è emerso che anche i due caschi trovati nello scooter erano provento di furto e che il minorenne la mattina era stato sorpreso a rubare in un supermercato del quartiere. Del fatto è stato informato il pubblico ministero di turno dei minori che ha disposto la denuncia con l'affidamento ai genitori, la restituzione dello scooter al proprietario, il sequestro dei 2 caschi oltre alla sanzione amministrativa per la guida senza patente. Le indagini proseguono per verificare il coinvolgimento di altre persone.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa