Dalla Scuola Sant'Anna, il direttore di BioRobotica Cipriani nel Comitato del PNRR

Riconoscimento per Christian Cipriani, direttore dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nominato da Cristina Messa, ministra dell’università e della ricerca, nel “Supervisory Board”, ovvero nel Comitato scientifico del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che, nell’ambito del “Recovery plan”, dovrà dare supporto al ministero dell'Università e della Ricerca per l'attuazione della componente del PNRR “Dalla ricerca all’impresa”. Dopo essere stata formalizzata mercoledì 26 maggio, la nomina è stata comunicata a Christian Cipriani venerdì 28 maggio, da parte della Segreteria del Capo di gabinetto della ministra Cristina Messa, allegando il decreto di nomina.

La componente del “Recovery Fund”, individuata come “M4C2”, prevede investimenti per 11,44 miliardi di euro - finanziati attraverso l’iniziativa proposta dalla Commissione Europea e, in un secondo momento, approvata dal Consiglio Europeo, nota come “Next Generation EU” - per promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, rafforzando le competenze necessarie per la transizione verso un'economia basata sempre più sulla conoscenza.

La linea di intervento, per la quale Christian Cipriani è stato nominato nel Comitato scientifico, coprirà l’intera filiera del processo che va dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico, come contributo per ridurre, da una parte, l'impatto sociale ed economico della crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 e, dall'altra, innalzando il potenziale di crescita economica e la competitività del sistema della ricerca scientifica e del conseguente trasferimento tecnologico, a vantaggio del “sistema Paese”.

“Sono onorato di far parte di questo Comitato scientifico – commenta Christian Cipriani - e sono felice di mettere le mie competenze e la mia esperienza al servizio del paese in questo momento così delicato”.

Fonte: Scuola Sant'Anna - Ufficio stampa