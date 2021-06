Si chiude il Dem festival 2021, sei giorni di dibattiti al PalaExpo di Empoli

Un momento del Dem Festival 2021 durante l'iniziativa con Casini e Parrini

13 dibattiti, più di 56 ospiti in 6 giornate, circa 20 ore di diretta streaming, 22 laboratori per bambini, almeno 1525 partecipanti animati dalla voglia di comprendere ed essere protagonisti, centinaia di volontari impegnati e oltre 300 gadget venduti. Questo è il bilancio in numeri dell’ultima edizione del Dem festival organizzato dal partito democratico di Empoli.

"A Empoli stiamo dando vita a un’esperienza significativa per tutte le democratiche e i democratici del nostro Paese, provando a costruire un partito che tiene insieme tradizione e modernità, appartenenza e opinione, organizzazione e partecipazione. Il DemFestival è stata un'opportunità per rinnovare il senso di comunità e l'impegno politico con passione e vicinanza ai cittadini e cittadine, perché non esiste politica senza ascolto e confronto con le persone- afferma il segretario del Pd di Empoli Lorenzo Cei- In presenza, dopo tanti mesi di distanza fisica, questa edizione di Dem Festival è stata una grande festa della cultura e del dialogo, ma soprattutto una scommessa vinta che ci ha dato una grande carica di energia e ci ha mostrato un genuino attaccamento alla comunità democratica.

Il Dem Festival è inoltre totalmente autofinanziato dai propri sostenitori. Grazie alla forte partecipazione, sia fisica che digitale, sono stati raccolti più di 9.000€ di fundraising, che hanno permesso di organizzare al meglio e in totale sicurezza il Festival e di sostenerne le spese di realizzazione. Un doveroso ringraziamento a Connecta per aver consentito la digitalizzazione del festival e Stefano Pagliai per aver curato le grafiche e tutti gli aspetti creativi della manifestazione.

Lorenzo Cei, segretario del Pd di Empoli

"Il Partito democratico di Empoli c'è ed è pronto a fare la sua parte nelle sfide che ci attendono" conclude Cei.

Un grande Dem Festival, che porta con sé anche una bella sottoscrizione volontaria: il biglietto vincitore è il 21 blu barrato rosso, con in premio una bicicletta.

Per informazioni sul ritiro dei premi si può contattare il numero 0571700023.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa