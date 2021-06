Dem Festival, in streaming oltre 6mila utenti

Sei giorni di eventi, oltre 20 ore di diretta streaming, 12 video pubblicati, più di 41mila utenti social raggiunti. Sono i numeri di Connecta al Dem festival che si è tenuto al PalaExpo di Empoli dal 25 al 30 maggio.

Streaming, facebook ed instagram i canali scelti per diffondere i contenuti del festival, seguito in presenza da un numero contingentato di persone a causa delle restrizioni anti contagio. Grazie alla regia curata dal team di professionisti di Connecta, e supportato dalle connessioni di Arcolink, le dirette streaming sono state seguite da oltre 6600 utenti, buoni anche i numeri social: con oltre 6800 impressioni e quasi 900 interazioni con i post.

“Una bella maratona – ci spiega Chiara Capezzuoli, social media manager di Connecta- vissuta come sempre con entusiasmo dal team. Grazie alla regia allestita in loco abbiamo messo in collegamento il pubblico reale e connesso via web con ospiti d’eccezione come il dirigente Pd Gianni Cuperlo ed il segretario Enrico Letta. Lo streaming è stato uno strumento fondamentale, ma non è certo il solo. In Connecta studiamo i canali migliori di diffusione a seconda dell’evento che ci troviamo a gestire, tenendo sempre un occhio aperto per intercettare nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione.”

Connecta, azienda specializzata nell’offerta di servizi digitali con sede a Montespertoli, in qualità di partner tecnologico dell’evento ha creato anche il sito internet ed ha curato la comunicazione web, il piano editoriale social e le pagine facebook ed instagram del Dem festival di Empoli.

