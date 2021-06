Festa della Repubblica, Livorno si prepara: tutto il programma di domani

Si celebra domani, il 75esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.

Il 2 e 3 giugno del 1946 si tenne, infatti, il referendum istituzionale che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia e repubblica. La maggioranza, a suffragio universale, scelse la forma repubblicana, dopo 85 anni di monarchia. La prima celebrazione della Festa della Repubblica Italiana avvenne il 2 giugno 1948.

Anche a Livorno, per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia la Festa della Repubblica sarà celebrata mercoledì 2 giugno con cerimonie sobrie, alle quali parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni civili e militari, con Labari e rappresentanti, in numero ristretto, delle associazioni dei combattenti e reduci, dei partigiani, degli ex internati, degli ex deportati e dei perseguitati politici, con distanziamento e mascherina. Sarà presente il Gonfalone della Città e quello della Provincia.

Questo il programma: alle ore 9.45 deposizione di una corona d’alloro al Bassorilievo al Partigiano di via Ernesto Rossi. Successivamente i presenti si trasferiranno (senza corteo per ragioni sanitarie) in piazza della Vittoria, dove alle ore 10 sarà issato il Tricolore nazionale e sarà deposta una corona al Monumento ai Caduti.

La tradizionale lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avverrà, alle ore 11, a Palazzo del Governo, sede della Prefettura. La cerimonia prevede anche la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, la consegna delle Medaglie alle Vittime del terrorismo e la consegna delle Medaglie d’Onore conferite dal Capo dello Stato ai cittadini deportati ed internati.

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni in condizioni di sicurezza, mercoledì 2 giugno saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità: dalle ore 7, fino al termine delle cerimonie, divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto veicoli autorizzati, e con soppressione degli spazi di sosta a pagamento gestiti da Tirrenica Mobilità) su entrambi i lati di via Magenta, del tratto di via Ernesto Rossi compreso tra piazza Cavour e via Magenta, in piazza della Vittoria su entrambi i lati della corsia compresa tra il Monumento ai Caduti e via Poggiali, nell’intero tratto antistante il Monumento ai Caduti e nell’area compresa tra il Monumento e via del Collegio;

dalle ore 9.30 per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle cerimonie, negli stessi tratti vigerà il divieto di transito, con i mezzi del trasporto pubblico che osserveranno itinerari alternativi.

Mercoledì 2 giugno le Biblioteche comunali, così come gli uffici, saranno chiuse, mentre rimarranno aperti i Musei comunali e i parchi pubblici. Per il 2 giugno la Giunta comunale ha approvato, su richiesta delle associazioni di categoria, l’apertura dei banchi degli ambulanti di piazza Cavallotti, via Buontalenti, via Serristori, via del Giglio e via S. Giulia.

Il Mercato delle Vettovaglie (Mercato coperto) rimarrà invece chiuso.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa