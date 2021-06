Il ricordo di Teresa Mattei in piazza della Pace

All’indomani della Festa della Repubblica Bagno a Ripoli celebra una delle principali protagoniste della lotta di Liberazione e dell’Assemblea Costituente. Venerdì 4 giugno alle 18.15 in piazza della Pace andrà in scena una serata dedicata a “Teresa Mattei: dalla Resistenza nelle piccole cose alla Costituente”.

L’appuntamento nel capoluogo ripolese fa parte di una serie di incontri organizzati dall’Istituto storico toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea in collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli e la Commissione consiliare per la Pace ed i Diritti, dal titolo “Una per tutti. Le donne di ieri, la comunità di oggi - Raccontiamo la Resistenza attraverso le voci di tre grandi donne”. Il progetto è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando tematico “Partecipazione Culturale”.

Protagoniste dell’iniziativa saranno la ricercatrice dell’ISRT Monica Rook e la cantautrice Letizia Fuochi, ma anche i cittadini ed i rappresentanti delle associazioni del territorio che si trasformeranno così in “messaggeri della Memoria”. Durante la serata, i bambini della scuola primaria dell’Istituto Mattei di Bagno a Ripoli (intitolato proprio alla partigiana e pedagogista, ripolese di adozione) leggeranno alcuni brani dedicati alla storia di “Teresita”.

“A 100 anni esatti dalla nascita – dichiarano il sindaco Francesco Casini e l’assessora ai diritti civili, pace e legalità Francesca Cellini – ci fa particolarmente piacere ricordare la figura di Teresa Mattei, che nel nostro territorio ha vissuto e ha iniziato la sua lotta per la libertà e la democrazia. Grazie quindi all’Istituto storico della Resistenza per l’organizzazione della serata, che finalmente si potrà svolgere in presenza e in sicurezza”.

“Invitiamo tutti i cittadini ripolesi a festeggiare con noi la Festa della Repubblica venerdì con questo evento-spettacolo in piazza della Pace – aggiunge la presidente della Commissione Pace e Diritti Susanna Agostini – . La scelta dell’ISRT di celebrare Teresa Mattei per noi significa molto. È particolarmente importante puntare l'attenzione sulla nostra concittadina, la partigiana "Chicchi" che fu la più giovane tra le Costituenti con i suoi 25 anni. Si deve a lei l'impegno per l'art. 3 della Costituzione sulla rimozione delle disuguaglianze, ancora oggi di grande attualità, così come a lei dobbiamo la scelta della mimosa, il fiore simbolo della Festa della Donna. Una grande donna partigiana e costituente”.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto del distanziamento e di tutte le vigenti norme di sicurezza sanitaria. Per queste ragioni, è obbligatoria la prenotazione con una mail all’indirizzo: irenedati88@gmail.com.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa