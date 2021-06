Il sindaco Brenda Barnini incontra i cittadini a Sant’Andrea per parlare dell’inchiesta sul Keu

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini sarà presente al circolo Arci di Sant’Andrea, Giovedì 10 giugno alle ore 21.30, per incontrare i cittadini.

La decisione del sindaco è stata condivisa insieme ai rappresentanti dei cittadini delle frazioni interessate per dare vita ad un'occasione pubblica in cui si possa ricostruire insieme la vicenda giudiziaria che riguarda i possibili sversamenti di materiale sotto alla SR 429 e amministrativa e l'impegno che l'amministrazione sta mettendo per tutelare l'interesse della comunità.

Questa occasione ovviamente potrà anche essere quella di incontro con i rappresentanti del comitato No Keu. Il sindaco Barnini ha invitato a partecipare anche i sindaci di Castelfiorentino Alessio Falorni e di Gambassi Terme Paolo Campinoti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa