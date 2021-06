Incidente a Empoli, pulizia della strada dopo la perdita di olio e carburante

Un incidente che ha coinvolto due vetture, ma senza feriti gravi, è avvenuto nella mattina di oggi, in via Fratelli Rosselli a Empoli, poco prima delle 8. Due auto, una Fiat Punto e una Fiat 600, si sono scontrate, causando il ferimento di un 56enne. Sul posto la polizia municipale e due ambulanze della Misericordia di Empoli. Il fatto è stato il primo incidente per il quale è intervenuta la squadra di Viabilità Sicura Srl, per la pulizia delle strade dalla perdita di carburante e olio, oltre che dai detriti rimasti dopo lo scontro.