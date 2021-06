Pulizia del bosco a Montefalcone e Orentano, rimossi anche i rifiuti

Sono in corso delle azioni di antincendio boschivo, inserite nell’ambito del Piano AIB 2021 della Regione Toscana, per la messa in sicurezza del bosco di Montefalcone.

Gli interventi sono stati richiesti dall’amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto alla Regione Toscana che per le operazioni si avvale degli operai forestali della Comunità Montana Alta Val di Cecina.

Le operazioni, oltre a valenza AIB, sono interventi importanti che prevedono sfalci e rimozione dei rifiuti presenti in una fascia di 5-6 metri dalla banchina stradale specialmente lungo SP 34 Castelfranco-Staffoli e la strada vicinale del Macchione ad Orentano. Tutti i rifiuti che sono stati trovati coperti dalla fitta vegetazione verranno portati via ed avviati a smaltimento dal Comune.

Questo tipo di lavori di sfalci e pulizia s’inseriscono all’interno delle azioni di decoro forestale e di contrasto all’abbandono dei rifiuti che l’amministrazione comunale porta avanti da tempo con impegno e costanza.

"Dopo un incontro con l'assessorato alle politiche forestali della Regione Toscana - afferma il Sindaco Gabriele Toti - abbiamo richiesto di inserire queste importanti azioni in due zone particolarmente colpite dall'abbandono dei rifiuti. Un intervento svolto analogamente alcuni fa e che abbiamo creduto importante dover ripetere. Crediamo che queste operazioni di sfalcio e pulizia, oltre che fondamentali per prevenire incendi boschivi, siano importanti anche per disincentivare l'abbandono di rifiuti portando maggior decoro”.

"Ringraziamo la Regione e gli operai forestali - dichiara l'assessore all'ambiente, Federico Grossi - . I lavori si stanno svolgendo secondo il cronoprogramma che ci eravamo prefissati e chiunque passi da Montefalcone non può che apprezzare il lavoro svolto. Stiamo intervenendo su una fascia di bosco lungo la strada provinciale extraurbana, lontana dai centri abitati, dove da anni eleviamo sanzioni ed effettuiamo controlli con la Polizia Municipale anche grazie alle telecamere mobili installate. Continueremo per quanto possibile a fare del nostro meglio in questa direzione”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa