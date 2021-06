Sanità, Stella (FI): "Regione Toscana riporti subito servizio Pediatria su Montagna Pistoiese"

"La Regione Toscana riporti immediatamente il servizio di Pediatria sulla Montagna Pistoiese, che è stato di fatto cancellato dopo che la pediatra in servizio si è trasferita a Pistoia, lasciando sguarnito il servizio pediatrico dell'ospedale di San Marcello Pistoiese. Giustamente i cittadini della zona domani protesteranno nel corso di una manifestazione pubblica. I residenti della Montagna Pistoiese pagano le tasse come tutti, non vediamo perché debbano ricevere meno servizi ed essere trattati come cittadini di serie B". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato sulla vicenda un'interrogazione.

"Purtroppo, da diverso tempo - osserva Stella - prosegue il depotenziamento della Sanità sulla Montagna Pistoiese. Nel 2013 l'ospedale è diventato un Presidio integrato ospedale territorio (Piot), l'ex pronto soccorso è stato trasformato in un punto di primo soccorso, altri ambulatori medici come il reumatologo, il dentista, e lo pneumologo sono spariti o comunque ridotti, e anche l'ortopedia è stata pesantemente ridimensionata. E' profondamente sbagliata la politica della regione Toscana di tagliare sempre i servizi delle aree interne. Per questo chiediamo cosa intenda fare la Giunta regionale per aumentare i livelli essenziali di assistenza sanitaria".

Fonte: Gruppo Forza Italia Consiglio Regionale della Toscana