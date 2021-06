Torna in presenza Pillole di Parole, la onlus aiuto per DSA gestita da giovani

E’ passato un anno e mezzo da quando, dall’oggi al domani, come tutti, i ragazzi dell’associazione Pillole Di Parole hanno dovuto sospendere le attività. A Marzo 2020 ci sarebbe dovuto essere il convegno annuale, ma purtroppo sono stati costretti a sospendere tutto.

“Molti ragazzi ci sono rimasti malissimo, ma devo dire che sono stati bravissimi in questi mesi, aiutando chi aveva più bisogno e cercando di inventarsi attività online ma ora è giunto il momento di regalare loro un evento in presenza!” Vittoria Hayun Presidente Pillole Di Parole Onlus

Pillole Di Parole è una Onlus fiorentina nata nel 2012 dalla volontà di alcuni studenti dislessici e con Disturbi dell’Apprendimento in generale, di fare informazione ed auto-aiuto. Si differenzia dalle altre associazioni perché è interamente gestita dai giovani e giovanissimi.

Da allora è cresciuta velocemente e vede ora coinvolti moltissimi ragazzi e famiglie del territorio ed anche fuori regione.

Il 3 Giugno dalle 17 e 30 nel giardino di Libri-Liberi in Via San Gallo 25R, finalmente, dopo tanti mesi, sarà possibile rincontrarsi in presenza.

Il pomeriggio vedrà delle letture tratte dal libro Devo Solo Attrezzarmi, fatte da Margherita (9 anni) e Matteo (26 anni), e coordinati dalla bravissima regista di Luisa Cattaneo. Grazie a queste letture sarà possibile comprendere cosa voglia dire avere un DSA in maniera molto semplice. Per Margherita sarà la prima volta davanti ad un pubblico mentre per Matteo ormai è l’abitudine.

A seguire sarà possibile parlare conoscersi senza uno schermo davanti e fare un aperitivo tutti insieme.

Alla domanda come vi sentite a tornare in presenza dopo tutto questo tempo, Vittoria risponde “emozionatissimi, non vediamo l’ora, il mondo delle associazioni, soprattutto se fatto da giovanissimi come il nostro, ha bisogno di essere svolto in presenza, i ragazzi si demotivano ed invece il nostro obiettivo è proprio il contrario, spronarli!” prosegue Vittoria. “ ci aspettiamo un incontro molto diverso da quelli passati, sia per le modalità, ma anche per il tipo di richieste che avremo dalle famiglie. In ogni caso non vediamo l’ora”

L'evento è aperto a tutti gli interessati ed è l'occasione perfetta per introdurre i propri figli al tema dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

Si raccomanda la prenotazione per coloro che intendono rimanere a fare l’aperitivo, inoltre sarà obbligatorio l'utilizzo delle mascherine durante tutto l'evento ed il rispetto della normativa covid.

Fonte: Pillole di Parole