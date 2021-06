3° Torneo di Scacchi Città di Empoli e campionato regionale: attesi oltre 120 giocatori

Dopo il successo della precedenti edizioni, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Empoli Scacchi organizza per i giorni 4-5-6 giugno 2021, al Palazzo delle Esposizioni, il 3° Torneo di Scacchi Città di Empoli.

Parallelamente si svolgerà anche il Campionato Regionale Assoluto della Toscana. L’Associazione Sportiva Dilettantistica EMPOLI SCACCHI, organizzatrice dell’evento, è nata nel 2015 per volontà di un gruppo di appassionati, con lo scopo di diffondere e divulgare il gioco degli scacchi attraverso attività di varia natura, come tornei, seminari e corsi.

L'Associazione è divenuta in breve tempo un punto di riferimento per tutti gli appassionati del "nobil giuoco" presenti sul territorio regionale e attualmente il sodalizio conta una cinquantina di soci. L'Asd Empoli Scacchi è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana ed al CONI, oltre ad essere inserita nell'Albo delle Associazioni riconosciute dal Comune di Empoli. Attualmente conta 67 soci, di cui 25 junior.

Pur con le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria (dopo l’annullamento dell’edizione dello scorso anno), il Torneo si propone come manifestazione scacchistica di assoluto, dove saranno protagonisti Grandi Maestri, Maestri Internazionali e Grandi Maestri Femminili provenienti da tutto il territorio nazionale.

Si prevede la partecipazione di almeno 120 giocatori, con una consistente rappresentanza di under 18. Il Torneo si svolgerà secondo il protocollo per il contrasto all’epidemia di Covid-19 emanato dalla Federazione Scacchistica Italiana, su indicazione del CONI e delle autorità nazionali competenti. Il torneo, patrocinato dal Comune di Empoli, prevede in 5 turni con un tempo di riflessione a partita di 90 minuti + 30” di abbuono a mossa. Il primo turno si terrà venerdì 4 giugno alle ore 18, mentre nelle giornate di sabato 5 giugno e domenica 6 maggio sono previsti gli altri turni di gioco.

E’ previsto un montepremi di € 2.700 che sarà suddiviso tra i primi piazzamenti della varie fasce, in cui sono suddivisi i giocatori sulla base del loro punteggio ELO. Parallelamente si svolgerà il Campionato Regionale Assoluto della Toscana, aperto a tutti i giocatori di nazionalità italiana, che quest’anno, appunto, il Comitato Regionale Toscano della Federazioni Scacchistica Italiana ha assegnato a Empoli.

Fonte: Asd Empoli Scacchi