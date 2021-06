Un quadro dal giovane Tommaso per il Comune di Cerreto Guidi

Tommaso ha 12 anni, frequenta la I°classe della Scuola Secondaria di Primo grado “Leonardo da Vinci” di Cerreto Guidi. Ha compiuto in queste settimane un interessante percorso di conoscenza del territorio.

Lo ha riportato con disegni e pensieri su un quaderno dove sono trascritte le tappe effettuate con incontri diretti.

L’ultimo momento di questo cammino lo ha portato nell’Ufficio del Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti a cui ha consegnato uno dei suoi lavori, una bella tela a tempera intitolata “Il mare” e una lettera dove ringrazia per aver ricevuto un libro di educazione civica e riporta i pensieri dei suoi compagni di classe.

"Mi ha fatto molto piacere che Tommaso sia venuto a trovarmi. Ringrazio la sua insegnante Melania - dichiara il Sindaco - per questo bellissimo progetto. Sono felice per questa visita e per il percorso che Tommaso ha compiuto che conferma come sia importante investire sempre di più su tutto quello che può aumentare l'inclusione".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa