Una nuova RSA a Castelfiorentino: progetto da 20 milioni

Una nuova Residenza Sanitaria per Anziani a Castelfiorentino, in Via Profeti. Il progetto, che dovrebbe avere un costo da circa 20 milioni, è stato presentato ieri al protocollo del Comune. A darne notizia è stato il sindaco di Castelfiorentino con un post sulla sua pagina facebook:

"Mi sembra che sia davvero un intervento pregevole, anche urbanisticamente. Sono contento che un grande operatore come Carron spa abbia trovato in Castelfiorentino un luogo ideale per un investimento così importante. Non è il solo in corso, da parte dei privati, sul nostro Comune. E non è il solo di grande dimensione sul fronte sanitario, visto che i lavori dell'Ospedale sono davvero molto vicini ad essere consegnati. Grazie a questo intervento, e grazie al nascituro polo ospedaliero, Castelfiorentino potrà contare su quasi altri 200 letti sociosanitari in più di ora. E' un segnale davvero importante, per tutto il nostro tessuto economico e sociale".