Vuole vendere il divano online, ma viene truffato: 26 ricariche e 6500 euro rubati

Non conosce crisi “il settore” delle truffe online, ma questa volta i malviventi sono finiti nella rete dei carabinieri.

I banditi telematici, infatti, erano riusciti inizialmente a sottrarre 6500 euro a un 70enne di Villafranca in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. L'uomo aveva messo in vendita. su un portale di annunci. un divano per una somma di 500 euro. All'annuncio ha risposto un finto rappresentante di arredi, il quale ha chiesto all’anziano di recarsi in un ufficio postale per concludere la vendita.

Il web-truffatore. così. ha ingannato il 70enne affermando che per ricevere la somma pattuita dovesse essere il venditore a fare una ricarica tramite poste pay, quale transazione non esigibile, per la verifica da parte dell'acquirente delle sue coordinate bancarie.

L’anziano è caduto in trappola e ha effettuato ben 26 ricariche, credendo che le prime non fossero andate a buon fine, fino a raggiungere la cifra di circa 6500 euro.

A quel punto il truffatore ha asserito fantomatici problemi di connessione e che avrebbero concluso l'affare in futuro. Nel presente, però, il 70enne ha scoperto che quelle ricariche da lui effettuate erano andate effettivamente in porto e gli avevano svuotato il conto.

Immediatamente si è rivolto ai carabinieri che altrettanto alla svelta hanno individuato e denunciato i truffatori, tutti già conosciuti dalle forze dell'ordine: un 47enne e un 37enne residenti in Emilia Romagna, un 24 enne residente in Sicilia, un 52 enne residente a Roma e un 51 enne residente a Torino.